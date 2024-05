Gera. Die Stadt ermöglicht es wieder, im Briefwahllokal schon vor den eigentlichen Wahlterminen seine Kreuzchen zu machen, für Kommunalwahl und Europawahl.

Das Briefwahllokal der Stadt Gera wird am 6. Mai für drei Wochen geöffnet sein, diesmal im Kultur- und Kongresszentrum. Bis zum 24. Mai haben die Geraer die Möglichkeit, vor Ort montags bis donnerstags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr ihre Wahlentscheidung für die Kommunalwahl und für die Europawahl zu treffen und an der Briefwahl teilzunehmen. Einzige Ausnahmen bilden die Feiertage am 9. Mai und 20. Mai.

Am 24. Mai, dem letzten Freitag vor der Kommunalwahl, ist das Briefwahllokal verlängert bis 18 Uhr geöffnet. Vom 27. bis 31. Mai hat das Briefwahllokal vorübergehend geschlossen und öffnet anschließend erneut in der Woche vor der Europawahl und möglichen Stichwahl vom 3. bis 6. Juni von 9 bis 17 Uhr und am 7. Juni von 9 bis 18 Uhr.

Das Briefwahllokal kann auch ohne Wahlbenachrichtigung genutzt werden. Wichtig ist, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner mit einem gültigen Dokument ausweisen können. Gleiches gilt auch für die Wahlsonntage. Vereinzelt kann es vorkommen, dass Wahlbenachrichtigungen aufgrund von Umzug und Ummeldung nicht zugestellt werden.

Die Briefwahlunterlagen können zudem online www.gera.de oder durch Rücksendung des auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckten, ausgefüllten und unterschriebenen Briefwahlantrages beantragt werden.

Weitere Informationen unter www.gera.de/wahlen