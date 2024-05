Gera. Reifen wurden zerstochen, Wahlplakate beschädigt und Einbrecher schlagen zweimal zu.

Unbekannter zersticht Reifen

Ein Unbekannter hat in Gera zwei Reifen eines in der Goethestraße/Gagarinstraße abgestellten Mercedes Sprinters zerstochen. Nach Angaben der Polizei befand sich Wahlwerbung eines Oberbürgermeisterkandidaten auf dem Fahrzeug. Die Ermittlungen laufen und die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 entgegengenommen (Bezugsnummer 0115273/2024).

Wahlplakate zerschnitten

In Töppeln hat ein Unbekannter dieses Wochenende insgesamt vier in der Ernst-Thälmann-Straße aufgestellte Wahlplakate demoliert. Wie die Polizei mitteilte, wurden diese offensichtlich zerschnitten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt auch hier Hinweise unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 (Bezugsnummer 0115245/2024) entgegen.

Einbrecher öffnen 28 Kellerboxen

Am Wochenende brachen Diebe insgesamt 28 Kellerboxen in einem Mehrfamilienhaus in der Kretschmerstraße in Gera auf. Laut den Ermittlern liegen derzeit noch keine Informationen zur Beute vor. Hinweise zu den Einbrechern werden von der Geraer Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 entgegengenommen (Bezugsnummer 0115349/2024).

Einbruch in Wohnung

Nach Polizeiangaben verschaffte sich ein Unbekannter am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr gewaltsam Eintritt in eine als Firmenraum genutzte Wohnung in der Prof.-Simmel-Straße in Gera ein. Dort entwendete er Bargeld und verursachte außerdem erheblichen Sachschaden an der Eingangstür. Nun ermittelt die Kripo zum Tathergang und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen (Bezugsnummer 0115316/2024).

