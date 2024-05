Gera. In Gera haben zwei Unbekannte einen 17-Jährigen bedroht. Die Polizei bittet um Hinweise. Diese und weitere Meldungen.

17-Jähriger von zwei Unbekannten bedroht und ausgeraubt

Nach einem Raub ermittelt die Polizei in Gera. Laut den Informationen wurde ein 17-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr in der Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Gera-Lusan von zwei bislang Unbekannten angesprochen und beschimpft. An der zentralen Umsteigestelle in der Heinrichstraße forderten sie von dem 17-Jährigen Geld. Dabei drohten sie ihm Schläge an, heißt es weiter. Der 17-Jährige übergab dann das Geld. Die beiden Unbekannten entfernten sich dann vom Tatort. Der Geschädigte informierte die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0119568/2024) werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können.

So werden sie beschrieben:

Männlich, dunklere Hautfarbe, osteuropäischer Akzent, etwa 180 cm, ca. 20 Jahre, kurze Haare, bekleidet mit dunklen Trainingsanzügen und Turnschuhen (vermutlich Nike), einer der Täter trug einen 3-Tage-Bart.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kripo in Gera zu melden.

Gruppe brüllt rechtsradikale Parolen

Rechtsradikale Parolen haben am Donnerstag zwei Personengruppen am Gries sowie in einer Kleingartenanlage in der Zeulsdorfer Straße gerufen. Zeugen meldeten die Vorfälle bei der Polizei. Auch in Ronneburg meldete ein Zeuge eine Gruppe von alkoholisierten Jugendlichen in der Altenburger Straße, die ebenfalls rechtsradikale Parolen riefen. In allen Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Täter aus der Kleingartenanlage in Gera konnten vor Ort angetroffen werden. Gegen alle acht Personen zwischen 22 und 25 Jahren wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Täter aus Ronneburg und Am Gries in Gera sind bislang unbekannt.

Zwei Verletzte bei Unfall

In der Hofers Straße, im Bereich einer Gaststätte, hat sich am Donnerstag gegen 13.50 Uhr ein Unfall ereignet. Laut Polizeiangaben kollidierten ein Auto und ein Motorrad. Der 51-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 79-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernahm die Geraer Polizei.

Wahlplakate abgerissen und Verkehrsschilder entfernt

Bislang unbekannte Täter hielten sich am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, in der Straße Am Gries auf. Dort rissen sie insgesamt fünf Wahlplakate ab und entfernten zwei Verkehrsschilder. Sie schmissen anschließend alles in die Elster. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht vor und werden unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegengenommen. (Bezugsnummer 0119712/2024).

Kollision nach Vorfahrtsfehler

Zum Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen kam es Donnerstagvormitag gegen 11.40 Uhr im Einmündungsbereich Heinrichshall / Landstraße 3007. Dort kollidierte eine 29-jährige Audi-Fahrerin beim Linksabbiegen mit einer vorfahrtsberechtigten Simson-Star und einer Simson-Schwalbe. Beide Mopedfahrer im Alter von 48 und 50 Jahren kamen zu Fall und verletzten sich leicht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei beide Zweiräder nicht mehr fahrbereit waren. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Wahlplakate beschädigt

Mehrere beschädigte Wahlplakate in der Hofer Straße meldete am Donnerstag ein Zeuge der Geraer Polizei. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Insgesamt 21 Wahlplakate verschiedener Parteien bzw. mit Bezug zur Oberbürgermeisterwahl in der Ortslage Gera-Dürrenebersdorf wurden von Unbekannten abgerissen. Die Geraer Kripo übernahm die Ermittlungen (Bezugsnummer 0119492/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen.

