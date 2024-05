Die 11-jährige Mischlingshündin Schlumpf ist für die sogenannte biologische Ortung in der Fläche und in Trümmern ausgebildet ist. Frauchen Nadine Meffert ist eine von rund 80 Helferinnen und Helfern des Technische Hilfswerks in Gera. © Funke Medien Thüringen | Marcel Hilbert