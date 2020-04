Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ASB-Gera: Gummibänder dringend gesucht

Über die sozialen Netzwerke und diese Zeitung hatte der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Regionalverband Ostthüringen e.V. in Gera Ende März aufgerufen, dass für das Nähen von Mund-Nase-Masken Gummibänder benötigt werden. Daraufhin gab es viele Unterstützer, so dass der Verband binnen einer Woche mehr als über 500 Masken in Empfang nehmen konnte. „Nun benötigt auch unsere Tochtergesellschaft ASB Behindertenhilfe- und Rehabilitations GmbH aus Gera unsere Hilfe. Hier nähen bereits Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte „Kinderglück“ die dringend benötigten Mund-Nase-Masken. Allerdings fehlt es nun an Kurzwaren-Gummibändern. Deshalb möchten wir gern einen erneuten Aufruf starten“, so Freiwilligenkoordinatorin Nicole Florstedt vom ASB Regionalverband Ostthüringen. In Verbindung mit dem Aufruf wollen die Initiatoren zugleich Danke sagen an die ehrenamtlichen Schneiderinnen des Projektes MiniDecki, des Theaters Gera-Altenburg, des Vietnamesischen Vereins und an alle privaten Spender für den schnellen, unkomplizierten, unermüdlichen und solidarischen Einsatz, betonen sie.

Für den ASB Regionalverband wurden mittlerweile über 510 der Masken genäht und übergeben. Für die ASB Behindertenhilfe- und Rehabilitations GmbH wurde am 2. April mit dem Nähen begonnen – rund 100 Stück sind bisher fertig. Eine erste Übergabe soll noch in dieser Woche stattfinden. Dringend werden 500 kochfeste, möglichst weiße, 3,5 Millimeter breite Gummibänder für die Mund-Nase-Masken gesucht.

Wenn Sie, liebe Leser, welche übrig haben, werfen Sie diese in den gekennzeichneten Briefkasten des ASB in Gera, Wiesestraße 189 A ein. Sie können auch unter anrufen, um eine Übergabe zu vereinbaren.