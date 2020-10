Auf den Tag genau vor 100 Jahren wurde in Gera die öffentliche Bibliothek – die heutige Stadt- und Regionalbibliothek gegründet. Ein Gespräch mit dem Leiter des Hauses, Rainer Schmidt.

Zum 100-jährigen Bestehen zeigt sich die Bibliothek keineswegs verstaubt – was auch die Nutzerzahlen beweisen. Wie gut ist die Einrichtung derzeit aufgestellt?

Unsere Stadt- und Regionalbibliothek verfügt über 7300 angemeldete Leser. Wir führen 150.000 Medien in unserem Bestand. Pro Jahr haben wir 480.000 Entleihungen. Mit 125.000 Besuchern jährlich gehören wir nach dem Tierpark zu den am besten besuchten Einrichtungen der Stadt. Insgesamt 22 Mitarbeiter sind in unserem Haupthaus am Puschkinplatz und der Zweigstelle in Lusan tätig.

Am 1. September 2010 traten Sie Ihren Dienst im Haus an und wechselten damit vom Comma in den Chefsessel der Bibliothek. Wie war Ihr erster Eindruck?

Ich kannte das Haus als Partner von gemeinsamen Veranstaltungen. Als Quereinsteiger hatte ich großen Respekt vor der Fachkompetenz und der Erfahrung der Mitarbeiter. Die Arbeit hier ist weitaus vielfältiger als nur Bücher ins Regal zu stellen. Sie beginnt beim umsichtigen Einkauf des Bestandes, setzt sich fort beim Verschlagworten und endet bei den technischen Hintergrundarbeiten. Nach außen jedoch wirkte die Bibliothek etwas verschnarcht. Das hing sicher auch damit zusammen, dass zu dieser Zeit kaum personell investiert wurde, dementsprechend junge Mitarbeiter fehlten und es auch Ängste hinsichtlich Computer- und Techniknutzung gab. Noch lange habe ich beispielsweise Konzepte auf Papierzetteln erhalten.

Längst wird eine Bibliothek für mehr als Ausleihe aufgesucht. Der Anspruch hat sich gewandelt...

Auf jeden Fall. Darauf muss auch konzeptionell reagiert werden. Früher war Bibliothek ein Muss. Für fachliche Ausarbeitungen gehörte die Recherche in unserem Haus einfach dazu. Mittlerweile lässt sich semiprofessionelles Wissen jederzeit aus dem Netz ziehen. Es braucht also andere Gründe, damit Menschen in die Bibliothek gehen.

Wie gelang es, der Einrichtung neue Attraktivität und Zugkraft zu verleihen?

Wir wollten zum einen den Service nach vorn treiben. Relativ schnell starteten wir eine große Umfrage unter Lesern. Sie brachten etliches Kritische zur Sprache. Das ging bei der Freundlichkeit des Personals los, setzte sich beim unübersichtlichen Bestand fort und hörte bei Hitze in den Lesesälen auf. Schritt für Schritt versuchten wir, das zu verbessern. Zum 90. Geburtstag vor zehn Jahren waren die Wünsche der Leser schon andere geworden und zielten Richtung Digitalisierung. Sie fragten uns beispielsweise, warum kann ich von zu Hause kein Buch vorbestellen oder recherchieren, ob jenes überhaupt im Bestand ist. Warum habe ich kein online-Konto? All diese Dinge nahmen wir dann in Angriff. Wurde damals der Bestand einmal im Vierteljahr aktualisiert, funktioniert das heutzutage sofort. Nutzer haben die Möglichkeit, auch am Wochenende ihre Bücher zurückzugeben, um der Mahngebühr zu entgehen. Viel Innovatives wurde in den letzten Jahren geschaffen. 2012 schlossen wir uns nachträglich dem Thüringer Bibliotheksnetz an, nachdem die Stadt dies lange Zeit für nicht notwendig erachtet hatte.

Wo steht die Einrichtung heute?

Wir haben gemerkt, dass wir uns überhaupt nicht verstecken müssen. Das bestätigen uns Studenten aus Weimar und von anderswo, aber auch Kollegen anderer Häuser wie in Dresden oder Chemnitz. Wichtig ist, dass wir weiterhin über den Tellerrand schauen, fachlichen Austausch mit Kollegen suchen und Weiterbildungsangebote nutzen können.

Welche Herausforderungen warten perspektivisch?

Natürlich wird weiterhin die Leseförderung an erster Stelle stehen, dafür wollen wir stets auf dem aktuellen Stand sein, die verschiedenen Themenbereiche in all ihrer Bandbreite mit Fachliteratur, Belletristik, Kinderliteratur, Musik und Film abbilden. Natürlich bleiben wir weiter dran, öffentlichkeitswirksam über Veranstaltungen Besucher anzuziehen und ihnen auch Anregungen für politische Bildung und dergleichen zu geben. Bei den täglichen Angeboten für Kindergruppen in unserer Kinderbibliothek beispielsweise werden wir förmlich überrannt, was uns natürlich sehr freut.

Stichwort digitale Bildung...

...sie voranzutreiben, bleibt eine der großen Aufgaben. Jeder sollte in unserem Haus die Möglichkeit haben, der neuen Zeit gewachsen zu sein und sich einzubringen – unabhängig vom Geldbeutel. Denn gerade im digitalen Bereich entscheidet sich, wer sozial abgehängt ist und wer nicht. Gerade richten wir zum Beispiel eine Digitalbar ein, damit Nutzer ihr privates Video von der VHS-Kassette oder ihre Lieblingsmusik von der Schallplatte auf DVD brennen können. Auch kämpfen wir um einen 3-D-Drucker.

Stichwort Treffpunkt...

Die Bibliothek wird öffentlich anders wahrgenommen als noch vor ein paar Jahren. Diese Einrichtung darf jeder, der möchte kostenlos nutzen und muss lediglich bei einer Ausleihe angemeldet sein und einen Beitrag zahlen. Gerade bei soziokulturellen Angeboten und Orten, an denen man sich ohne kommerziellen Hintergrund treffen kann, ist vieles weggebrochen. Inzwischen kommen sehr viele junge Leute zu uns, um sich hier im Team zu begegnen, sich auszutauschen und zusammen zu arbeiten. Das gefällt uns ausnehmend gut und ist eine neue Qualität unseres Hauses.

Was wünschen Sie der Stadt- und Regionalbibliothek zum heutigen Jubiläum?

Dass wir als Einrichtung stets ausreichend Geld haben, um unseren Bestand kontinuierlich zu aktualisieren. Dass wir unseren eingeschlagenen Weg weiter beschreiten können mit engagiertem Personal und jungen, bestenfalls selbst ausgebildeten Mitarbeitern. Dass wir mit unserem großen Ziel Digitalisierung weiter voranzukommen. Nicht zuletzt wünsche ich mir, wenn ich dann als Rentner freudestrahlend in diese Einrichtung zurück komme, von jungen Mitarbeitern bedient zu werden, die mit Schwung und Ideen dafür sorgen, dass die Bibliothek immer jung und beliebt bleibt.