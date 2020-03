Auch die Kommunalpolitik in Gera legt Zwangspause ein

In der Corona-Krise legt nun auch die Kommunalpolitik eine Zwangspause ein. Nachdem die jüngste Stadtratssitzung in Gera bereits unter verschärften Bedingungen stattfand, wird die nächste Sitzung, die für 2. April geplant war, nicht stattfinden.

Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, wurden auch alle vorbereitenden Ausschüsse abgesagt. So der Bau- und Verkehrsausschuss heute, ebenso wie der Wirtschaftsausschuss am Donnerstag und der Haushalts- und Finanzausschuss am Montag, 30. März. In diesen Ausschüssen hätte über die Darlehens-Ermächtigung debattiert werden sollen, die der Geraer Verkehrsbetrieb für die Erneuerung des Straßenbahnfuhrparks benötigt und über die der Stadtrat am 2. April sicher leidenschaftlich diskutiert hätte.

„Laut Paragraf 30 der Thüringer Kommunalordnung kann der Oberbürgermeister Eilentscheidungen treffen, wenn die zuständigen Ausschüsse nicht zusammen kommen können“, heißt es aus der Stadtverwaltung auf Nachfrage, und weiter: „Inwiefern dies auf Tagesordnungspunkte der Stadtratssitzung vom 2. April zutrifft, wird intern geprüft.“

Auf diesen Paragraf 30 bei „unaufschiebbaren Maßnahmen“ hebt ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes vom Freitag, 20. März, ab. In diesem wird zu den bis auf weiteres geltenden Einschränkungen von Versammlungen, Veranstaltungen und Ansammlungen konkretisiert, dass darunter auch Sitzungen von Ausschüssen, Stadt- und Gemeinderats- sowie Kreistagssitzungen zählen. Auch die Ausnahmeregelung würde hier nicht greifen, heißt es in dem Schreiben.