Auch Geraer Kauflandbeschäftigte fordern mehr Lohn.

Gera. Streikversammlung vor nächster Verhandlungsrunde auch in Gera.

Streiks im Einzelhandel am Montag und Dienstag in Mitteldeutschland Auch in Gera hatte Verdi am Montag zu einer Streikversammlung vor den Gera Arcaden aufgerufen. Mitarbeiter von Kaufland Bieblach-Ost und Kaufland Gera-Lusan sind dem Aufruf gefolgt. In der zweiten Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber eine Lohnsteigerung von 2 % im ersten Jahr, im zweiten von 1,4 % und im 3. Jahr erneut von 2 % angeboten. Allerdings bestehen die Arbeitgeber auf eine Differenzierung für Unternehmen, die vom Lockdown betroffen waren. Diese sollen die Erhöhung um mehrere Monate verschieben können. Die ver.di-Tarifkommission fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,5 Prozent plus 45 Euro monatlich. Darüber hinaus fordert ver.di ein rentenfestes Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde. Der neue Tarifvertrag soll eine verkürzte Laufzeit von 10 Monaten haben, um eine Angleichung an die anderen Bundesländer zu vollziehen.