„Auf dem Höllenberg“ ist noch Platz für Häuser

Ingo Kaiser, Ortsteilbürgermeister der Gemeinde Bocka. Er sitze auf einer Bank in einem kleinen Areal, das ein Einwohner unweit des Gemeindehauses in Großbocka liebevoll gestaltet hat.

„Bewegen will ich was, deshalb bin ich Ortsteilbürgermeister“, sagt Ingo Kaiser. Er kümmert sich seit fünf Jahren um die großen und kleinen Sorgen in der Gemeinde Bocka mit Klein- und Großbocka. Knapp 450 Einwohner leben hier. Auf große Betriebe kann der 56-Jährige wie der Nachbar in Lederhose nicht setzen. „Bei uns sind es Kleingewerbe. Viele der Ein-Mann-Betriebe unterstützen uns“. Auch der Heimatverein und der Traditionsverein kümmern sich um das gesellschaftliche Leben im Ort und packen an, wenn es Not tut. LED-Straßenbeleuchtung, sanierter Feuerlöschteich, drei Garagen mit einer Unterstellmöglichkeit für den Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr Bocka/Hundhaupten, Kauf eines Gemeindetransporters sowie eine rekonstruierte Wohnung im Gemeindehaus zählt der Bürgermeister auf. Treppe und Saal erstrahlen dort ebenso.