Auf der Suche nach verlorenen Plätzen

Fotoausstellung des Geraer Künstlers Frank Schreier in der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Gera. „Fotografie ist die Jagd nach dem perfekten Bild, wohl wissend, dass man es nie erreichen will, denn dann wäre die Jagd zu Ende“, beschreibt Frank Schreier seine Passion. Aufnahmen des in Gera beheimateten Fotografen Frank Schreier sind derzeit im Empfangsbereich der Deutschen Rentenversicherung Bund in der Geraer Reichsstraße zu sehen.

Es ist bereits die 72. Ausstellung. „Wir sind immer daran interessiert, Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeiten unseren Besuchern zu präsentieren“, so Kristin Beiler. Besonders erfreulich sei, so die Kuratorin, dass der Geraer Fotograf Frank Schreier sich bereit erklärt hat, seine Fotografien trotz der derzeit geltenden Einschränkungen der Öffentlichkeit zu zeigen. Zu sehen sind unter dem Titel „Lost Places – Verlorene Orte“ 15 unterschiedliche und anspruchsvolle Motive, die Frank Schreier unter anderem in Brandenburg, Sachsen und Thüringen aufgespürt hat. Er sucht bewusst Grundstücke und Gebäude auf, die auch öffentlich begehbar sind. Dort liegt sein Augenmerk auf den kleinen und schönen Dingen. Über einen betrieblichen Fotozirkel kam der heute 69-Jährige 1978 zur Fotografie. An der Fotografie interessieren ihn besonders Detailaufnahmen und eindrucksvolle Lichtstimmungen, die er über die Jahre immer weiter perfektioniert hat. Dabei bedient er sich auch einer besonderen Technik: Reicht für ein Motiv die Belichtung nicht aus, legt er Aufnahmen übereinander. So entstehen Bilder, die das menschliche Auge in der Natur so nicht vor die Linse bekommt. Dabei werden Farben und Kontraste um ein Wesentliches potenziert und so die Stimmung erzeugt, die diese Aufnahmen einmalig machen.

War es anfangs die Penti II und danach eine Praktika, so arbeitet er heute mit einer Canon Kamera. Auf Schwarz-Weiß-Filme und Dias folgte die digitale Fotografie. Allerdings sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wie er selbst sagt, immer noch seine heimliche Liebe. Die in der Ausstellung gezeigten Aufnahmen vermitteln Ruhe und zeigen deutlich die Situation, in der sie entstanden sind. Sie verdeutlichen einen ganz bestimmten, einmaligen Moment in allen seinen Facetten. Das ist, so seine Aussage, der große Unterschied zum heute üblichen allgegenwärtigen Foto mit dem Smartphone. Keine Massenware, Einmaligkeit in jedem Bild. Inzwischen sind es bestimmt mehr als 6000 Aufnahmen, schätzt der Fotokünstler. Erst 2016 ging er an die Öffentlichkeit. Er stellte unter anderem in Weida, Werdau, Gera, Altenburg, Neustadt/Orla, Eisenberg und Bad Köstritz aus. Ausstellungshöhepunkte waren die Internationalen Fotoausstellungen urbEXPO 2018 und 2020, auf denen seine Arbeiten mit Preisen geehrt wurden.

Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende September zu den Öffnungszeiten der Deutschen Rentenversicherung Bund in der Geraer Reichsstraße 5, jeweils montags & mittwochs: 8 Uhr bis 15 Uhr; dienstags & donnerstags: 8 Uhr bis 18 Uhr; freitags: 8 Uhr bis 12 Uhr.