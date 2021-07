Auf der Zielgeraden für einen neuen Schulkomplex in Gera

Mammutprojekt kurz vor Vollendung Die Arbeiten auf dem zukünftigen Campus Rutheneum in Gera befinden sich auf der Zielgerade. Im September 2021 dürfen Schüler und Kollegium das sanierte Reußische Regierungsgebäude, den Neubau des Südflügels mit modernster Ausstattung und die komplett neugestalteten Außenanlagen in Besitz nehmen. Insgesamt wurden mehr als 20 Millionen Euro in die Bildungsinfrastruktur investiert.