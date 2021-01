Auf Schatzsuche mit der Volkshochschule „Aenne Biermann“

Die Entdeckungstour entstand auf Initiative der Thüringer Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge. An sechs Standorten in Thüringen sind kleine Schätze, die Geocaches, versteckt. Sie sollen erlebbar machen, dass Integration ein Gewinn ist.

Um den Schatz bergen zu können, sind Einsatz und Kreativität gefragt.

In jedem befinden sich Buttons, auf denen ein Buchstabe oder eine Zahl zu finden ist. Wer alle sechs Buttons und damit alle Zeichen gesammelt hat, kann einen Trackingcode bilden und erhält damit eine virtuelle Geocoin, die auf eine virtuelle Reise um die Welt geschickt werden kann.

An der Geraer Volkshochschule lassen sich zehn Sprachen erlernen. Zugewanderten unterbreitet die Einrichtung zum Erlernen der Landessprache verschiedene Angebote wie Integrationskurse, berufliche Deutschförderung und offene Deutschkurse.

„Es gibt tatsächlich eine große Spieler-Fangemeinde und auf dem Geocaches-Portal stehen bereits einige Einträge zu unserem Schatz“, freut sich die Direktorin der Geraer Volkshochschule Petra Meyenberg über die Resonanz seit dem Start. So schreibt beispielsweise ein Schatzsucher: „Vielen Dank für diesen pädagogisch wertvollen Cache und die wirklich perfekte Umsetzung vor Ort - Platz und Versteck passen perfekt…“

Wer auf Schatzsuche gehen möchte, benötigt ein Smartphone oder GPS-Gerät (kostenlose App für iOS »geocaching« und für android »c:geo«) sowie die Geodaten der Schätze.

Mehr Informationen unter: www.volkshochschule-gera.de/news