Unfall auf B92 mit vier Fahrzeugen: 53-Jährige schwer verletzt

Drei der vier beteiligten Fahrerinnen und Fahrer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild).

Am Montag Morgen gegen 7.14 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und mehrere Polizeistreifen aufgrund eines Unfalles mit vier beteiligten Fahrzeugen zur Kreuzung B92/Zossen/Crimla aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 19-jährige Fahrerin eines Fiats an der Kreuzung abbiegen. Die beiden Fahrer hinter ihr, ein 40-Jähriger in einem VW und eine 53-Jährige in einem Ford, mussten bremsen. Einer 41-jährigen BMW-Fahrerin gelang es jedoch nicht mehr, sodass sie auf den Ford auffuhr und die Fahrzeuge ineinander schob.

Die 53-jährige Ford-Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste aus ihrem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Weiterhin wurden die BMW-Fahrerin, als auch der Fahrer des VW leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-Jährige blieb unverletzt.

An den vier Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, wobei der Ford und der BMW nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Aufgrund des Unfalles musste die Straße komplett gesperrt werden und der Verkehr wurde umgeleitet. Gegen 8.30 Uhr war die Straße für den Verkehr wieder frei. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

