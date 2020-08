Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aus dem Alltag einer Museumschefin

Am Dienstag, dem 11. August, um 14 Uhr, lädt das Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz zu einer besonderen Musikalischen Museumsrunde unter dem Titel „Was mich bewegt“ in den Festsaal des Palais ein. Laut Pressemitteilung wird Friederike Böcher, Direktorin des Hauses, „von den Stapeln“ auf ihrem Schreibtisch berichten.

Was beschäftigt sie zur Zeit, welche Ideen werden gerade gesponnen, was ist neu im Haus und was möchte die Direktorin gern ankaufen? Dabei wird es genauso um Sorgen und Nöte wie auch um kleine Lichtblicke des Alltags von Friederike Böcher gehen. Interessierte erfahren, wie ein Jahresprogramm entsteht oder können ein Konzertprogramm erleben. Zudem verkünde die Museumschefin, was in den nächsten Jahren so ansteht und was für 2022 geplant ist – bekanntlich ein „Schütz-Jahr“, in dem sich der Todestag des Bad Köstritzer Komponisten zum 350. Mal jährt. Die Museumsleitung hofft daher für 2022 auf viele Gäste in der Region.

Besucherinnen und Besucher können zur Museumsrunde im Heinrich-Schütz-Haus mit den Museumsmachern ins Gespräch kommen, Wünsche mitteilen und alle Fragen stellen, die sie schon immer einmal stellen wollten.