Esther Bejarano bei einem früheren Auftritt in Erfurt. (Archivfoto)

Gera. Am 17. März ist die 95-jährige Esther Bejarano mit ihrem musikalischen und informativen Projekt in Gera zu Gast.

Auschwitz-Überlebende zu Besuch im Geraer Rathaus

Nur wenige können noch berichten, was in Vernichtungslagern wie Auschwitz geschah. Die 95-jährige Esther Bejarano gehört dazu. Am Dienstag, 17. März, um 14 Uhr, ist die außergewöhnliche Frau mit dem Programm „Gegen das Vergessen“ und den Rappern von „Microphone Mafia“ zu Gast im Rathaussaal der Stadt Gera.

Das Programm mit der Bundesverdienstkreuzträgerin und Ehrenvorsitzenden der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN/BdA) sei informativ, abwechslungsreich, nachdenklich, manchmal auch zum Schmunzeln und nie langweilig, heißt es in der Ankündigung, und weiter: „Mit der Veranstaltung soll ein Zeichen gegen das Anwachsen autoritärer, rassistischer und nationalistischer Positionen in Politik und Gesellschaft gesetzt werden.“ Die Begrüßung der Gäste übernimmt Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos).

Zur Einstimmung läuft während des Einlasses ab 13.30 Uhr der Film „Wo der Himmel aufgeht“ – eine Dokumentation über den Besuch von Esther Bejarano und der Band bei der jüdischen Gemeinde auf Kuba. Veranstalter sind der Thüringer Verband der VVN/BdA Basisgruppe Gera und die Initiativgruppe Cuba Si Gera. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Plätze im Rathaussaal begrenzt sind.