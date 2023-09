Ausdauerlauf, Elster-Schau und Geldsegen - Kurz notiert aus Gera und Umgebung

Ob am Mittwoch mehr als 1000 Läufer im Geraer Stadion der Freundschaft flitzen, was den Fluss in der Stadt ausmacht und welches Fest gefördert wird.

Mittwoch heißt es: „Laufen mit Herz“

Am 27. September, um 17 Uhr, wird im Stadion der Freundschaft in Gera der Startschuss für die 21. Auflage von „Laufen mit Herz“ gegeben. Die Benefizveranstaltung für vom Krebs betroffene Familien steht unter der Schirmherrschaft des Geraer Oberbürgermeisters und wird vom Zabel-Gymnasium und der DAK in Gera organisiert. Auf dem Hofwiesenparkplatz werden dafür ganztägig die Parkscheinautomaten ausgeschaltet, so die Stadt.

Führung durch die Elster-Ausstellung

Zu einer Führung durch die Sonderausstellung „Gezähmte Eilende – Die Weiße Elster und ihr Tal zwischen Greiz und Bad Köstritz“ lädt der Umweltverein Grünes Haus Gera für Mittwoch, 27. September, um 16 Uhr in das Museum für Naturkunde in Gera ein. Pflanzen und Tiere an Land und im Wasser und die Kulturlandschaft der Weißen Elster sind in Bildern zu sehen. Präparate von Biber und Fischotter sowie über einhundert Vögel in einer Panoramavitrine können besichtigt werden. Dazu gibt es fachkundige Erläuterungen.

Stadtteiltreff am Freitag in Lusan

Jeden letzten Freitag im Monat, und so auch am 29. September, um 10 Uhr wird zum Stadtteiltreff ins Lusaner Stadtteilbüro, Werner-Petzold-Straße 10, eingeladen. Diesmal ist eine kleine Wanderung mit Picknick geplant.

Schiedsstelle 5 verschiebt Sprechstunde

Die Oktober-Sprechstunde der Schiedsstelle 5 im Stadtteilbüro Lusan, Werner-Petzold-Straße 10, wird wegen des Feiertags in der kommenden Woche auf den 10. Oktober 2023 von 17 bis 18 Uhr, verlegt. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Keine Stärkung für Bauamt

Zum 1. Oktober sollte das Bauamt der Gemeinde Harth-Pöllnitz Verstärkung bekommen. Die Bewerberin habe jedoch in der Vorwoche abgesagt, informierte Kämmerin Stefanie Seidel zur Gemeinderatssitzung. Insgesamt hatte es drei Bewerbungen gegeben.

Geld für das Musikfest

1250 Euro hat der Stadtrat von Bad Köstritz der Heinrich-Schütz-Akademie einstimmig bewilligt. Das Geld ist für das diesjährige Heinrich-Schütz-Musikfest verplant, das vom 6. bis 15. Oktober stattfindet.