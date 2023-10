Ausstellung in Gera über Indianerfilme in der DDR

Gera-Lusan. Die TAG-Geschichtswerkstatt in Lusan bietet eine Sonderschau rund um Kinostreifen und Idol Gojko Mitic an.

Die TAG-Geschichtswerkstatt in der Lusaner Kastanienstraße 7 wartet bis April kommenden Jahres mit einer Sonderausstellung zum Thema „Indianerfilme in der DDR“ auf.

Die Defa-Indianerfilme waren Publikumsmagneten und zogen Millionen Besucher in sämtlichen Ländern in die Kinos. Am 17. Februar 1966 wurde der erste Indianerfilm „Die Söhne der großen Bärin“ in den Kinos der Bezirksstädte der DDR uraufgeführt, so auch im Panorama-Palast in Gera. Es folgten weitere elf Filme dieser Art. Sieben der zwölf Defa-Indianerfilme gehören zu den 50 erfolgreichsten DDR-Kinofilmen.

Bis heute erfreuen sich die Filme immer noch großer Beliebtheit. „Chefindianer“ der Defa war Gojko Mitic, nachdem er Jahr für Jahr eine neue Hauptrolle spielte und zum Idol von Millionen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen avancierte. Gojko Mitic reiste persönlich zur Eröffnung der Ausstellung und zum 15-jährigen Jubiläum der TAG-Geschichtswerkstatt an und gratulierte der Leiterin Irina Schulheiß zu der gelungenen Schau und zum Geburtstag der kulturellen Einrichtung.

Gezeigt werden in der Geschichtswerkstatt bis zum 5. April nächsten Jahres Filmplakate aller Filme und Szenenbilder mit Erläuterungen und erstaunlichen Erkenntnissen wie zum Beispiel Produktionskosten, Besucherzahlen in den Kinos und vieles mehr. Zu sehen sind außerdem Alltagsgegenstände, Indianerfiguren, Bekleidung aus den Filmen und vieles mehr.

Öffnungszeiten: Donnerstags von 15 Uhr bis 17 Uhr und nach Vereinbarung. Informationen: Irina Schultheiß, Telefon 0365/54 800 299 oder per E-Mail: Irina.Schultheiss@tag-ag.com