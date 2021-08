Ausstellungen, Aktionen, Live-Musik zur Museumsnacht in Gera

Gera. 22. Geraer Museumsnacht am Freitag bietet kulturelle Höhepunkte und viel Unterhaltung. Die fünf städtischen Einrichtungen öffnen bereits 11 Uhr.

Gera lädt für Freitag, den 27. August, zur 22. Museumsnacht ein. Für diesen Abend organisierten die Geraer Kultur GmbH und das Kulturamt mit Partnern besondere kulturelle Höhepunkte. Die städtischen Museen sowie der Kunstverein, die Geraer Höhler Biennale, die Gera-Information, die Kunstzone M1, das Historische Straßenbahnmuseum, die Gedenk- und Begegnungsstätte im Torhaus sowie der Geraer Fanfarenzug laden Interessenten ein, den Abend zu genießen. „In allen Museen stehen die aktuellen Ausstellungen im Zentrum des Geschehens. Ergänzt werden diese durch Führungen, Musikalisches, Mitmachangebote oder Vorträge sowie die Möglichkeit, sich zum abendlichen Museumsbesuch auch mit Speisen und Getränken zu stärken“, erklärt die Abteilungsleiterin Museen des städtischen Kulturamts, Rita Stielau.

Häuser ab 11 Uhr geöffnet

Neu in diesem Jahr: Alle fünf städtischen Museen öffnen am Freitag bereits ab 11 Uhr ihre Türen. Nahtlos geht es in die Museumsnacht über. Wer möchte, kann bereits mit dem Museumsnacht-Eintrittsbändchen im Tagesverlauf das eine oder andere Haus besuchen. Alle Museen haben an diesem Tag bis 23 Uhr offen.

Stadtmuseum Gera

"Schloss Osterstein - Facetten einer Residenz" im Stadtmuseum. Foto: Stadtmuseum Gera

Das Stadtmuseum zeigt seine Sonderausstellung „Schloss Osterstein – Facetten einer Residence“ und bietet mehrere Kurzführungen an. Auf Kinder wartet das Quiz „Wer kennt sich aus beim Fürst“. Es gibt Einblicke in altes (Kunst-)Handwerk wie Klöppeln und Korkbildnerei. Auf dem Vorplatz unterhält „Just Brill - die Band ohne Band“.

Museum für Angewandte Kunst

Im Museum für Angewandte Kunst, in der Orangerie und dem Außenstandort im Hofgut steht das Ausstellungsprojekt „Polyphon. Mehrstimmigkeit in Bild und Ton“ im Fokus. Es werden Führungen angeboten. Im Museum für Angewandte Kunst und in der Orangerie warten auf Familien Mitmach-Angebote – hier können Klangspiele oder Improvisations-Instrumente gebaut werden. In der Orangerie präsentiert der Weimarer Sounddesigner Kay Kalytta das Theremin, das zu den ersten elektronischen Musikinstrumenten zählt. Um 20 Uhr gibt es im Küchengarten die Aufführung „Escalier du Chant“ von Olaf Nicolai (Berlin).

Installation des Briten Oliver Beer "Household Gods (Grandmother)" in der Ausstellung "Polyphon - Mehrstimmigkeit in Bild und Ton". Foto: Ulrike Merkel

Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde zeigt in der Sonderausstellung „Tödliche Schönheiten“ Naturobjekte aus der Welt der Minerale, Pilze, Pflanzen und Tiere, die es allesamt in sich haben. Fünf Kurzführungen vertiefen das Thema. Die Sonderführungen im alten Dachboden des Schreiberschen Hauses, Kurzvorträge „Der Biber ist wieder in der Weißen Elster“ und anderes ergänzen das Programm auf dem Nicolaiberg. Für Livemusik sorgen der Geraer Fanfarenzug und Saxophon-Virtuose Philipp Schoof aus Dresden.

Otto-Dix-Haus

Das Otto-Dix-Haus präsentiert Skizzen, Zeichnungen, Pastelle und Gemälde von Otto Dix sowie die Sonderausstellung „Wolfgang Kuhle – Torsi“. Führungen widmen sich dem Bildhauer Wolfgang Kuhle oder geben Einblicke in die Sammlung Niescher.

Höhler und Gedenkstätte

Die Historischen Höhler können von 17 bis 22 Uhr individuell besucht werden. Die 10. Geraer Höhler Biennale verlängert von 17 Uhr bis 23 Uhr in einem der Ausstellungshöhler ihre Öffnungszeiten: Im Höhler Greizer Straße 37 warten Installationskunstwerke zum Thema „irdisch-UNTER-irdisch“. In der Gedenk- und Begegnungsstätte im Torhaus liest Frank Karbstein um 19.30 Uhr und um 21 Uhr zum Thema „Was die Stasi alles wissen wollte“ aus seiner Stasiakte. Dabei können die Sonderausstellung und die Gedenkstätte von 18 bis 23 Uhr besichtigt werden.

Galerie M1 und Kunstverein

Die Galerie Kunstzone M1 am Mohrenplatz zeigt bis 22 Uhr die Schau „Peter Oehler, Winfried Wunderlich – Malerei/Grafik/Glas 140“. Zur Gruppenausstellung „Fließende Übergänge. Zeichnungen, Objekte, Fotografie, Video“ lädt der Kunstverein Gera von 18 bis 23 Uhr in die Galerie über der Stadtapotheke ein.

Historisches von Nachtwächter

Ein Blick auf Gera lässt sich von 18 bis 23 Uhr vom Rathausturm genießen. Interessierte können sich um 21 Uhr dem Nachtwächter bei seiner Tour durch die Altstadt anschließen (Treff Straßenbahnhaltestelle Sorge/Markt). Mit der Straßenbahn geht es ins Historische Straßenbahnmuseum im Betriebshof des GVB in Gera-Zwötzen. Viermal verkehren die Bahnen hin und zurück (Fahrplan siehe Flyer).

Fleischer-Bus als Shuttle

Ein Oldtimer-Shuttle-Bus der Marke Fleischer S5, Baujahr 1987, fährt zwischen Museum für Naturkunde auf dem Nicolaiberg und dem Dix-Haus in Untermhaus alle städtischen Museumsstandorte an.

Einer der historischen Fleischer-Busse, hier beim 1. Heimweh-Treffen in Gera. Foto: Christiane Kneisel

Erstmals nimmt auch der Geraer Fanfarenzug an der Museumsnacht teil. Er spielt um 17.30 Uhr auf der Treppe des Nicolaiberges zur Eröffnung auf. In seiner Probestätte Amthorstraße 11 zeigt er die Schau „Entwicklung der Spielleute“.

Karten für die Museumsnacht im Vorverkauf zum Vorzugspreis von 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro ermäßigt für Berechtigte. Familienkarten (2 Erwachsene und 2 Kinder bis 14 Jahre) im Vorverkauf für 20 Euro. Wie gewohnt erhalten Inhaber von Jugendgirokonten bei der Sparkasse Gera-Greiz bis zum Alter von 24 Jahren unter Vorlage ihrer Geldkarte und des Personalausweises eine Vergünstigung, jedoch nur im Vorverkauf. Kinder unter sechs Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Vorverkaufsstellen: Gera-Information, Markt 1a sowie das Stadtmuseum Gera. Karten auch an der Abendkasse. Programm im Flyer oder unter: www.museen-gera.de.