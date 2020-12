Auto fährt auf Teleskoplader auf und überschlägt sich

Reust. Aufgrund eines Unfalles kamen Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Montag gegen 17.45 Uhr auf der Landstraße zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Ronneburg und Reust zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei waren der 61-jährige Fahrer eines Teleskopladers und ein 23-jähriger Seat-Fahrer in Richtung Reust unterwegs, als der Seat aus noch nicht abschließend geklärter Ursache nahezu ungebremst auf den Teleskoplader auffuhr und sich in der Folge mehrfach überschlug.

Der 23-jährige Fahrer wurde dabei verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Fahrer des Teleskopladers blieb unverletzt.

Aufgrund des Unfalles war die Landstraße bis kurz vor 21 Uhr zeitweise voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit, wobei der Seat noch am Montag abgeschleppt werden konnte. Dies war beim Teleskoplader nicht möglich, so dass dieser abgesperrt und Hinweisschilder aufgestellt wurden. Er sollte am Dienstag geborgen werden.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen Telefon 0365 / 8290.