Auto überschlägt sich mehrfach bei Gera - Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Gera Zudem leistet eine junge Frau massiven Widerstand gegen Polizeibeamte. Die Meldungen der Polizei aus Gera.

Am Freitagabend ist der 32-jährige Fahrer eines Autos beim Befahren der Ortsverbindungsstraße zwischen Ronneburg und dem Kreisverkehr Gera/Trebnitz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, überschlug sich sein Fahrzeug in der Folge mehrfach und kam letzten Endes auf einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein stark beschädigtes Fahrzeug barg ein Abschleppdienst. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Zwei Verletzte nach Kollision

Zum Zusammenstoß zwischen einem 66-jährigen Autofahrer und dem Wagen eines 47-Jährigen ist es am Sonntagmittag an der Kreuzung Gagarinstraße / Friedrich-Engels-Straße in Gera gekommen. Laut Polizeiangaben wurden die beiden Fahrer durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Ihre beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalles kam es kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen.

Junge Frau leistet massiven Widerstand

Am Samstagabend sind Polizeibeamte im Rahmen der Amtshilfe in der Franz-Petrich-Straße zum Einsatz gekommen. Hier sollte eine 20-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit.

In diesem Zusammenhang leistete die junge Frau massiven Widerstand und verletzte eine Polizeibeamtin leicht. Die 20-Jährige konnte in der Folge unter Kontrolle gebracht und in das Krankenhaus gefahren werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde nun gegen sie eingeleitet.