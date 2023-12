Auto überschlägt sich und Diebe klauen Zahnprothesen: Die Polizeimeldungen aus Gera

Gera. In Gera hat sich eine Frau mit ihrem Auto überschlagen und Diebe stahlen Zahnprothesen aus einem Dentallabor.

Eine 22 Jahre alte Frau hat sich am Mittwochmorgen mit ihrem Pkw überschlagen, als sie von der A4 kommend Richtung Geraer Stadtring fuhr. Gegen halb 10 hatten Zeugen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert, schreiben die Beamten in einer Meldung. Warum der Toyota von der Fahrbahn abkam und auf dem Dach liegen blieb, ist noch unklar. Das Auto erlitt einen Totalschaden, die junge Frau wurde nur leicht verletzt.

Einbruch in Zahnlabor

Zwischen Dienstag und Mittwoch sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Dentallabor on der Arminiusstraße eingedrungen. Dabei haben sie laut Polizei diversen Sachschaden verursacht. Von ihnen wurden die Räumlichkeiten des Labors durchsucht. Am Ende erbeuteten sie unter anderem diverse Prothesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

