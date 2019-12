Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autoeinbrecher muss in Haft - Serie von Kellereinbrüchen - Straße nach Brand gesperrt

Autoeinbrecher geht der Polizei ins Netz und dann in Haft

Donnerstagabend gegen 18.35 Uhr kamen Geraer Polizeibeamte wegen eines aufgebrochenen Seat in der Berliner Straße zum Einsatz. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche der 23-jährigen Fahrzeugnutzerin gestohlen.

Kurz darauf, gegen 18.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte am Johannisplatz/Weihnachtsmarkt zwei 32 und 34 Jahre alte Männer. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl vorlag - in seinen Sachen fanden die Beamten zusätzlich die gestohlenen Gegenstände, welche aus dem zuvor aufgebrochenen Seat stammten. Weiterhin führte der 32-Jährige noch Einbruchswerkzeug mit sich.

Beide Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Da sich der Tatverdacht gegen den 34-Jährigen nicht erhärtete, konnte dieser wieder gehen.

Bei den Ermittlungen wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Wohnung durchsucht. Hier fanden Polizisten weiteres Diebesgut, wie Ausweisdokumente, Fahrräder, Fahrradrahmen, welches aus mehreren Pkw- bzw. Kellereinbrüchen stammte.

Am Freitag wurde der 32-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Der Mann kam in ein Gefängnis. Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an.

Weiteres Auto aufgebrochen

Vom 18. zum 19. Dezember brachen unbekannte Täter in ein in der Geraer Mozartstraße abgestellten Peugeot, indem sie die Seitenscheibe einschlugen. Anschließend durchwühlten die Täter das Fahrzeug und stahlen nach derzeitigen Erkenntnissen einen Schlüssel. Die Geraer Polizei ermittelt.

Serie von Kellereinbrüchen

Unbekannte trieben in der Zeit vom 18. Dezember (16.45 Uhr) bis 19. Dezember (8.30 Uhr) ihr Unwesen im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Jenaer Straße in Gera. Insgesamt 14 Kellerboxen wurden gewaltsam geöffnet. Zum Diebesgut sind der Polizei derzeit noch keine Hinweise bekannt. Die Geraer Polizei ermittelt und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur den Tätern geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Graffiti-Schmierereien

Zwischen Mittwoch und Donnerstag besprühten bislang unbekannte Täter die Litfaßsäule auf dem Platz der Freiheit in Weida mit schwarzer Farbe. Die Polizei sucht Zeugenhinweise unter der Tel.: 03661 6210.

Baumstamm brennt

Ein auf einem Baumstammstapel gelagerter Stamm geriet am Donnerstag gegen 22 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei in die Obere Waltersdorfer Straße in Greiz aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

24 Strohballen brennen: Straße in Zeulenroda gesperrt

Am Donnerstag gegen 18:15 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zur Kreisstraße zwischen Wöhlsdorf-Piesigitz aus. Aus noch ungeklärter Ursache entzündeten sich 24 auf einem Anhänger geladene Strohballen, als sie mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine transportiert wurden. Die Strohballen brannten komplett ab. Die Feuerwehr löschte auch hier den Brand. Bis gegen 21:30 Uhr musste die Straße voll gesperrt werden.

2 volle und 18 leere Bierflasche gestohlen

In der Zeit von Montag bis Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus am Eichberg ein. Dort entwendeten sie einen Kasten mit 2 vollen und 18 leeren Bierflaschen sowie Münzgeld. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

