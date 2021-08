Autofahrer in Gera mit mehr als drei Promille gestoppt

Gera. Doch das war noch nicht alles.

Am Sonnabend gegen 18 Uhr wurde nach einem Bürgerhinweis ein Fahrzeug in der Theaterstraße in Gera kontrolliert. Der 61- jährige Fahrer war laut Polizei augenscheinlich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab sage und schreibe 3,09 Promille, so dass mit dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht mehr im Besitz eines Führerscheines, diesen musste er bereits wegen Trunkenheit im Straßenverkehr abgeben. Den Fahrer erwartet nun abermals die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

