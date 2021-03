Autofahrer verliert auf der A4 Kontrolle über seinen Wagen

Am Dienstagabend verunglückte ein 22-Jähriger mit seinem Seat Ibiza auf der A4 zwischen Hermsdorf-Ost und Rüdersdorf. Laut Polizeiangaben war er in Richtung Dresden unterwegs.

Das Wetter hatte umgeschlagen und es hagelte. Der Fahrer passte offenbar seine Geschwindigkeit nicht an die Straßenverhältnisse an und verlor auf der glatten Strecke die Kontrolle über sein Auto. Das schleuderte in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen.