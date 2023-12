Autofahrerin flüchtet mit 200 km/h und über mehrere rote Ampeln vor der Polizei

Eine Autofahrerin hat sich in Gera eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geleistet. (Symbolbild)

Gera Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich eine Autofahrerin in Gera mit der Polizei. So konnte sie am Ende gestoppt werden.

Am Samstag ist zu einer Verfolgungsfahrt mit Einsatzkräften des Inspektionsdienstes Gera gekommen. Die Beamten wollten demnach in der Plauenschen Straße in Gera einen Pkw Skoda Fabia kontrollieren.

Als die Polizisten das Anhaltesignal des Streifenwagens aktivierten, beschleunigte die Fahrerin und versuchte, sich so der Kontrolle zu entziehen. In der Folge fuhr der flüchtende Pkw laut Polizei mit teils stark überhöhter Geschwindigkeit durch Gera und missachtete mehrere rote Ampeln.

Die Flucht führte im Anschluss über die A4 in Richtung Dresden. Hierbei beschleunigte der flüchtende Pkw auf über 200 km/h. Die Flucht endete im Bereich Meerane in einer Sackgasse und mit leerem Tank. Hier konnten die Einsatzkräfte die 33-jährige Fahrzeugführerin widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

