Autohaus unter freiem Himmel in Gera

Gera. Mobilitätsschau auf Hofwiesenparkplatz.

Am Samstag. 24. September, verwandelte sich der Parkplatz am Geraer Hofwiesenpark in eine Mobilitätsschau. 24 Aussteller aus der Region präsentierten sich den Besuchern. Seit 2020 findet die große Leistungsschau von Betrieben aus dem Bereich Mobilität unter freiem Himmel in Gera statt. Vom E-Bike bis zum schweren Lkw reichte die Bandbreite der ausgestellten Mobile. 24 Aussteller zeigten auf 13.000 Quadratmetern Freifläche die neuesten Fahrzeugmodelle, Aktuelles aus dem Bereich Elektromobilität, Dienstleistungen rund ums Fahrzeug, Reisemobile, Caravans, E-Bikes, US-Cars und Laster in einer Leistungsschau. Besucher konnten sich die neuesten Trends und Modelle ansehen und darüber informieren. Auch den Wunsch, sein Modell besser kennenzulernen, erfüllten einige Aussteller.