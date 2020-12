Autos zerkratzt - Campus beschmiert - Feuerwehreinsatz - Briefe zerstört

Feuerwehreinsatz an Heiligabend

Ein ausgelöster Brandmelder in einer Wohnung rief an Heiligabend gegen 22:30 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Wie sich vor Ort in der Geraer Auerbachstraße herausstellte, war dem 45-jährigen Wohnungsinhaber das Essen auf dem eingeschalteten Herd angebrannt. Glücklicherweise wurde weder er verletzt, noch entstand Sachschaden. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung und der 45-Jährige konnte weiter dort bleiben.

Drei Fahrzeuge zerkratzt

Drei Fahrzeuge, die vom 25. zum 26. Dezember in der Geraer Feuerbachstraße abgestellt waren, weißen an der Fahrerseite mehrere Kratzer auf. Laut Polizei lief offenbar ein bislang unbekannter Täter an den Fahrzeugen entlang und zerkratzte diese mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei sucht Zeugen unter der Tel. 0365 / 829-0.

Schmiererei auf Campusgelände

Mit weißer, grüner und schwarzer Farbe beschmierten Unbekannte in der Zeit vom 23. zum 24. Dezember die Wand eines Schulgebäudes in der Geraer Burgstraße und beschädigten diese. Zuvor verschafften sich die Täter unberechtigt Zutritt zu dem Campusgelände. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Haben Sie im Tatzeitraum unberechtigte Personenbewegungen auf dem Campusgelände in der Burgstraße wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen: Tel. 0365 / 829-0

Postbriefkasten fiel Böllern zum Opfer

Offensichtlich mit Silvesterböllern beschädigten unbekannte Täter am Weihnachtsvorabend gegen 21 Uhr einen Postbriefkasten auf dem Markt in Auma-Weidatal. Dieser wurde durch die Detonation von der Befestigung gesprengt. Zudem sind sowohl der Kasten, als auch die darin befindlichen Briefe vollständig zerstört. Die Greizer Polizei ermittelt und sucht Zeugen: Tel. 03661 / 6210.

Elektrogeräte aus Kleingarten entwendet

Zwischen Samstag und Sonntag drangen bislang unbekannte Täter in drei Gärten einer Kleingartenanlage in der Zeulenrodaer Straße in Greiz ein. Aus einem entwendeten sie Elektrogeräte und nutzten zum Transport einen Handwagen.

Ein Zeuge meldete der Polizei, die Täter samt gestohlenem Handwagen am 27. Dezember gegen 15 Uhr in der Bruno-Bergner-Straße gesehen zu haben. Noch bevor die Polize eintraf, gelang den Dieben jedoch die Flucht. Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

