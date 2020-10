Azubi-Projekt in Gera: Mode ist mehr als nur verkaufen

Lea Lenz und Anna-Lena Voigt sind ins erste Ausbildungsjahr zur Kauffrau im Einzelhandel beim Geraer Modefachgeschäft „Labellounge Xquisit“ der Konsumgenossenschaft Weimar gestartet. Für die zwei Jugendlichen hat Filialleiterin Annett Birkner ein Azubi-Projekt ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Azubis für Azubis“ sollen sie Einblicke in unterschiedliche Bereiche des Einzel- und Großhandels gewinnen und sich mit anderen Auszubildenden austauschen.

Eine Azubi-Willkommensmappe ergänzt das Projekt. Für Materialkunde und Farblehre gestalteten die Jugendlichen bereits individuelle Ausarbeitungen, die nun im Aufenthaltsraum der Filiale aushängen. Mittelpunkt des Azubi-Projekts bilden Kooperationen mit regionalen Partnern, so mit dem Unternehmen Strickchic in Apolda und mit Selgros in Gera. Während einer Werksführung in Apolda lernten die Auszubildenden vieles über Material- und Trageeigenschaften verschiedener Garne. „Ich war überwältigt von der Vielfalt der produzierten Waren wie zum Beispiel warme beheizbare Unterwäsche und Seemanns-Troyer. Auch die Herstellung hatte ich mir vorher ganz anders vorgestellt“, berichtete Lea Lenz. Am 6. November werden die Apoldaer mit ihrer Auszubildenden nach Gera kommen und in der „Xquisit“-Filiale ihr Unternehmen präsentieren.

Das Azubi-Zusammentreffen mit dem Selgros-Markt, der aktuell sieben Auszubildende beschäftigt, steht noch bevor. Für die jungen Geraer war ihre jetzige Wirkungsstätte nicht die erste Wahl, gestehen beide. „Die Lehre aber ist ein Traum, hält sehr viel Abwechslung bereit und das Team ist total nett“, erzählt die 17-jährige Lea Lenz. Anna-Lena Voigt, 16 Jahre alt, schwärmt vom Team „wie eine zweite Familie“ und schätzt die Abwechslung und die Verantwortung, die ihnen bereits als Azubis übertragen werden.

„Da die Konsumgenossenschaft Weimar großen Wert auf top ausgebildete Azubis legt, habe ich für unsere zwei das Ziel gesetzt, sie am Ende des 3. Ausbildungsjahres für die ‘Begabtenförderung berufliche Bildung’ anzumelden“, sagt Filialleiterin Annett Birkner.