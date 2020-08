B2 gesperrt: Mehrere Ersthelfer bergen Frau - Schlauchboot gestohlen

Auto auf B2 überschlagen: Mehrere Ersthelfer bergen Frau

Am 14. August gegen 14 Uhr fuhr eine 41-jährige Autofahrerin die ehemalige B2 aus Großebersdorf kommend in Richtung Gera. In einer Rechtskurve verlor die Frau bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug. Mehrere Ersthelfer konnten die leicht verletzte Fahrerin aus dem völlig zerstörten Fahrzeug bergen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreuen.

Die Straße musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe für ca. eine Stunde vollständig gesperrt werden.

Schlauchboot in Zadelsdorf gestohlen

Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitag ein schwarz-gelbes Schlauchboot der Marke Aquaprax vom Bungalowdorf Zadelsdorf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Greiz unter 03661/6210 zu melden.

Reifen zerstochen

In der Nacht auf Freitag zerstachen Unbekannte vier Reifen eines am Kugelacker in Greiz geparkten Ford. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich ebenso bei der Polizei Greiz unter 03661/6210 zu melden.

Nach mehreren Notrufen: Polizei sucht hilflose, nackte Frau

Ziemlich betrunkener Radfahrer

Am 15. August gegen 15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine E-Bike-Fahrer in Bad Köstritz. Bei einem Test konnte bei dem 48 Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,75 Promille festgestellt werden. Mit dem Radfahrer wurde eine Blutprobenentnahme im Klinikum Gera durchgeführt und ein Strafverfahren gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Die Meldungen der Polizei für Ostthüringen