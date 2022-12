Bachs Weihnachtsoratorium ist in der Geraer Johanniskirche zu erleben

Gera. Der Heinrich-Schütz-Chor feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen.

Nach zwei Jahren Zwangspause wird am 4. Advent eine lange Tradition fortgesetzt, das festliche Weihnachtsoratorium, wohl das bekannteste Werk von Johann Sebastian Bach, erklingt in der Johanniskirche Gera.

Griseldis Strube, langjährige Chorsängerin, freut sich auf die festliche Musik. Für sie gehört Bachs Werk einfach in diese Zeit. „Eigentlich war das ‘WO’, wie es liebevoll von den Chorsängerinnen und Chorsängern genannt wird, ein wichtiger Grund, den Heinrich-Schütz-Chor vor 75 Jahren ins Leben zu rufen“, erinnert sie sich. Der damalige Kantor an der Johanniskirche, Ulrich Junghans, hatte dem Chor in Anlehnung an den in Bad Köstritz geborenen Komponisten den Namen von Heinrich Schütz gegeben.“

Schon ein Jahr später, das war 1948, konnte das Weihnachtsoratorium von Bach aufgeführt werden. Diese Tradition wurde bis heute nur durch die Pandemie unterbrochen.

Ausdruck der Lebensfreude

„Mit 16 Jahren nahm mich meine Mutti Elfriede Jakob das erste Mal mit zu den Proben, das war im Jahr 1962“, erinnert sich Strube. „Gerade in den 1980-er Jahren in der DDR zählte der Heinrich-Schütz-Chor mit der geistlichen Chormusik zur musikalischen Heimat vieler Christen.“ Zu dieser Zeit stand der Chor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Burghard Zitzmann.

Nach der Grenzöffnung reisten die Sänger auf Einladung von Geras Partnerstadt nach Fort Wayne, Indiana, in die USA und feierten mit der Partnergemeinde ihr 40. Chorjubiläum. Daran erinnern sich alle langjährigen Chormitglieder sehr gern. „Das Singen ist Ausdruck der Lebensfreude und mit der geistlichen Chormusik ein Ausdruck des Christlichen Glaubens“, findet Griseldis Strube.

Seit 2010 leitet Kantor Martin Hesse die Kirchenmusik an der Kirche St. Johannis und ist heute für das gesamte musikalische Leben in der Kirchengemeinde zuständig. Der Heinrich-Schütz-Chor wurde zum klassischen Konzertchor der Stadtkirchengemeinde. Mit der Gemeinschaftsproduktion „Mass Of The Children“ von John Rutter konnten der Chor, die Singakademie Gera und der Kinderchor des Rutheneums im Jahr 2018 die Besucher begeistern. Im Jahr 2022, anlässlich des 350. Todestages von Heinrich Schütz, gestaltete der gleichnamige Chor das Programm „Heinrich und Heinrich“ mit und erinnerte damit musikalisch an den Landesherrn Heinrich Posthumus Reuß und den in Bad Köstritz geborenen Komponisten.

Seit Wochen wird geprobt

Trotz Pandemie zählt der Chor heute 50 Sängerinnen und Sänger. Gerade in der letzten Zeit sind viele neue Stimmen hinzugekommen. Seit mehreren Wochen wird für das Weihnachtsoratorium geprobt. Noch ist einiges zu tun, meint Kantor Martin Hesse. „Wie bei der Aufführung im Jahr 2019 arbeiten wir wieder mit dem Orchester Capella Jenensis zusammen“, erklärt der Kantor. „Die Musiker spielen auf Instrumenten, die nach historischen Vorbildern aus der Zeit des Komponisten Bach, der Barockzeit, gebaut wurden und unterscheiden sich im Klang von den heutigen Orchesterinstrumenten“.

Die Solisten, Donata Burckhardt (Sopran), Dorothea Zimmermann (Alt), Oliver Kaden (Tenor) und Johannes G. Schmidt (Bass) werden vom Heinrich-Schütz-Chor mit Gästen sowie der Capella Jenensis begleitet. Beginn ist am 18. Dezember um 17 Uhr.

Karten gibt es bei Brendels Buchhandlung, in der Gera-Information und im Gemeindebüro, Talstraße 30. Die Abendkasse öffnet am Aufführungstag um 16.15 Uhr.