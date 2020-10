Bad Köstritz: Heinrich Schütz zum 435. Geburtstag

Laternen zum Geburtstag von Heinrich Schütz. In Bad Köstritz basteln jedes Jahr die Grundschüler.

Am Donnerstag, dem 8. Oktober, ab 18.30 Uhr, ist es wieder soweit: Dann gratuliert Bad Köstritz dem berühmtesten Köstritzer zum Geburtstag: Heinrich Schütz würde 435. Jahre alt, oder doch besser jung?, fragt Friederike Böcher, Direktorin des Heinrich-Schütz-Hauses. „Denn betrachtet, nein hört und schaut man in die Konzerte des Heinrich Schütz Musikfestes so ist die Musik nach wie vor aktuell, packend, anrührend und strahlend“. Auch die kleinsten Flötenkinder würden sich freuen, wenn sie Musik ihres „Hausherren“ spielen können und dürfen.

Für den Geburtstag hat die Bergschule in Bad Köstritz mit allen Klassen Laternen gebastelt für den Lumen Germiniae. So – als Licht Deutschlands – ist Schütz schon zu Lebzeiten verehrt worden. Deshalb wolle man ihm auch heute mit Laternen, Lichtern und Fackeln huldigen. Doch ein wenig anders als sonst. Nach dem Auftakt im Heinrich-Schütz-Haus warten anschließend Musiker im Innenhof des Palais. Dort erklingt das Geburtstagsständchen. Bekannte und außergewöhnliche Klänge finden sich hier zusammen: die Ronneburger Turmbläser sind schon langjährige Partner, ein Alphorn-Trio ist zu Gast und eine Dudelsackspielerin hat auch ihr Kommen zugesagt.

Die schönste Laterne kann bereits ab 13 Uhr im Heinrich-Schütz-Haus gewählt werden.