Bad Köstritz lädt zum Frischemarkt

Bad Köstritz. Am Samstag, dem 10. April, lädt die Stadt Bad Köstritz zu einem Frischemarkt ein. Von 9 bis 14 Uhr präsentieren sich die Händler auf dem Marktplatz in Bad Köstritz in der Heinrich-Schütz-Straße. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot an Bio-Produkten aus dem Hofladen, Pflanzen für den heimischen Garten aus der Gärtnerei, Schnittblumen, Obst- und Gemüse, Straußenfleisch direkt vom Straußenhof, Fischbrötchen, Obstspieße, Imkerhonig und vieles mehr, heißt es aus der Stadtverwaltung.