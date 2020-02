Bad Köstritz. Am Sonnabend hat die Gruppe „schwarzweisswerkstatt“ im Schütz-Haus eine Ausstellung eröffnet.

Bad Köstritz: Mit Fotos „Brücken in die Tradition“ geschlagen

In der ersten Ausstellung des Jahres zeigt die Schütz-Haus-Galerie Bad Köstritz Fotografien der Gruppe „schwarzweisswerkstatt“. Unter dem Titel „Brücken in die Tradition“ haben Ulrike Schmidtke, Ines Freundel, Ulrike Hauschild und Sigrid Pommer neben Fotos von Brücken vor allem Bildserien zu traditionellem Handwerk ausgewählt. Der früher in Gera arbeitende Fotograf Ulrich Fischer war einst Teil und Initiator der „schwarzweisswerkstatt“.

Bis 18. Mai sind die Fotografien nun im Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz zu sehen, geöffnet hat das Haus, dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr.