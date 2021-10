Bad Köstritz: Wenn der Kranich erzählen könnt’

Bad Köstritz. In der Reihe „Köstritzer lesen für Köstritzer“ berichtet der „Goldene Kranich“ von der wechselvollen Geschichte des Heinrich-Schütz-Hauses, dem er früher seinen Namen gab.

Am Mittwoch, 13. Oktober, 19 Uhr findet die nächste Veranstaltung der Reihe „Köstritzer lesen für Köstritzer“ in der Köstritzer Kirche statt. Dabei wird eingeladen zum Perspektivwechsel.

„Stellen Sie sich vor, der goldene Kranich käme aus dem Ausleger herab“, heißt es in der Einladung. Also jenes Tier, dass an der Fassade des Schütz-Hauses zu finden ist. Und er würde in der Kirche aus der Geschichte des Heinrich-Schütz-Hauses, also des ehemaligen „Goldenen Kranichs“, erzählen: Aufbau, Feuersbrunst, Wiederaufbau, Teilabriss, eine erste Ausstellung zu Heinrich Schütz, die Eröffnung des Museums, von Landwirtschaftlichen Vereinen, Georginenbälle – vieles konnte der Kranich von seiner hohen Warte aus beobachten.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hin und wieder hält er inne und lässt die Köstritzer Flötenkinder musizieren. Um für den nötigen Abstand zu sorgen, ist die Veranstaltung in die Kirche umgezogen. Der Eintritt ist frei. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die 3-G-Regeln gelten.