Bad Köstritzer Delegation zurück aus Huamantla

Bad Köstritz/Huamantla. Die Städtepartnerschaft wird zu einer Kooperation auf Augenhöhe.

Im Rahmen des zweijährigen Förderprogramms von Engagement Global ist nun auch der Besuch einer Bad Köstritzer Delegation in der mexikanischen Partnerstadt Huamantla möglich geworden. Bürgermeister Oliver Voigt, Koordinator Andreas Hartmann und Dahlienkönigin Michaela Grace I. wurden in Huamantla emotional in Empfang genommen.

Präsident Juan Salvador Cedillo betonte vor den Bürgermeistern, Stadträten und Vertretern des Ministeriums die Wichtigkeit der Partnerschaft mit der deutschen Stadt Bad Köstritz auf dem Weg zur Agenda 2030. Viele gemeinsame Projekte werde man in diesem Zusammenhang angehen. Während eines Festaktes wurde die Partnerschaft nochmals schriftlich fixiert.

Während des sechstägigen Besuches lernten die Köstritzer die Stadt und deren Umgebung kennen. Die Schwerpunkte des Besuchs lagen in den Bereichen Landwirtschaft, Bildung, Kultur und Soziales. Viele Landwirtschaftsunternehmen unterschiedlicher Größe arbeiten bereits auf biologischer Basis und verzichten auf jegliche Chemie. Davon konnte sich die Delegation vor Ort sowohl bei einem familiär geführten Mais- und Kakteenbetrieb als auch in einer 16 Hektar großen Gewächshausanlage für Beerenobst überzeugen. Schwerpunkt in Huamantla ist der Dahlienanbau. Bei Vorträgen in der Technischen Universität und in einem Agrarinstitut wurde deutlich, wie intensiv hier geforscht wird. So gibt es Studien, wie die Knollen und Blüten zur Ernährung, für Diabetes-Bekämpfung und zu kosmetischen Zwecken eingesetzt werden. Erste innovative Produkte in Form von Gebäck, Cremes, Farbpigmenten und Trockenmaterial konnten präsentiert werden.

Ein weiterer Höhepunkt war die Einweihung einer Kopie des Codex von Huamantla. Die riesige Zeichnung auf etwa 24 Qudratmetern dokumentiert die Gründung der Region. Die Originale liegen in Mexico-City und zwei Fragmente in der Deutschen Nationalbibliothek.

Die Bad Köstritzer Delegation besuchte die Industrie- und Dienstleistungsschule Nr. 61. Hier wurde noch einmal die Wichtigkeit einer künftigen Schulpartnerschaft mit der Regelschule Bad Köstritz angesprochen. Der Besuch des Allgemeinen Krankenhauses Huamantla beschloss den offiziellen Teil des Besuchsprogramms. Die Präsenztreffen in Bad Köstritz und Huamantla haben die Partnerschaft sehr gestärkt. So konnte man direkt vor Ort die Nachhaltigkeitsthemen der Agenda 2030 besser verstehen und einordnen.