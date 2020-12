Julia Möbius in der neuen Filiale.

Bäckereifiliale in Geraer Reichsstraße wiedereröffnet

Die traditionsreiche Bäckerei Möbius hat am Montag die von der Bäckerei Laudenbach aufgegebene Filiale eröffnet. Julia Möbius hält außer weihnachtlichem Gebäck hier auch ein breites Angebot an Brot-, Brötchen- und Kuchensorten bereit. Neben dem Stammhaus und dem Landcafé in Rubitz unterhält der Familienbetrieb nunmehr sechs Filialen.