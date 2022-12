Ein Zug der Erfurter Bahn wartet am Hauptbahnhof Gera auf die Weiterfahrt.

Bahnstrecke von Saalfeld nach Gera: Sperrung an sechs Tagen geplant

Saalfeld. In den kommenden Tagen müssen viele Züge der Erfurter Bahn ausfallen. Welche Fahrten betroffen und welche Alternativen geplant sind.

Bahnreisende auf der Strecke zwischen Saalfeld und Gera müssen sich in den kommenden Tagen auf starke Behinderungen einrichten. Aufgrund fehlender Fahrdienstleiter beim Infrastrukturbetreiber DB Netz ist die Eisenbahnstrecke zwischen Saalfeld und Niederpöllnitz (Landkreis Greiz) tageweise komplett gesperrt, so dass Züge der Erfurter Bahn ausfallen.

Laut der Erfurter Bahn sind ihre Linien Regionalexpress 12 und Regionalbahn 22 betroffen. Am 24. sowie vom 27. bis 31. Dezember bleibt die Strecke in dem Abschnitt vollgesperrt. Am 25. und 26. Dezember 2022 ist zwischen 8 und 20 Uhr Zugverkehr möglich.

Schienenersatzverkehr nicht für jeden ausfallenden Zug möglich

In der Zeit der Sperrung fallen die Züge der Erfurter Bahn aus und es wird Schienenersatzverkehr eingerichtet. „Leider kann aufgrund begrenzter Buskapazitäten nicht für jeden Zug ein Ersatzverkehr gestellt werden“, sagt Sprecherin Hella Tänzer. Sie bittet deshalb die Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt noch einmal gezielt zu informieren auf der Internetseite des Unternehmens unter www.erfurter-bahn.de.

Die Deutsche Bahn hatte als Hintergrund personelle Engpässe aufgrund des hohen Krankenstands genannt. Mit der Maßnahme, die Stellwerke planmäßig nicht zu besetzen, solle die Personalsituation stabilisiert und eine bessere Planbarkeit für Reisende geschaffen werden. Die besondere Herausforderung sei, nur auf Mitarbeitende mit einer zusätzlichen ortsspezifischen Qualifikation zurückgreifen zu können.

Deutsche Bahn will verstärkt ausbilden

Mittelfristig werde die Anzahl der Ausbildungsplätze erhöht. Geplant sei die verstärkte Rekrutierung von Quereinsteigern. Die Deutsche Bahn baue zusätzliche Schulungszentren unter anderem in Halle und Magdeburg auf. Allein 2023 werde das Unternehmen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen rund 460 Auszubildende und Quereinsteigende als angehende Fahrdienstleiter einstellen. 2022 haben rund 340 angehende Fahrdienstleiter begonnen, teilte die Deutsche Bahn mit.

