Ballett-Eleven aus Gera erfolgreich bei Weltmeisterschaft in Prag

Gera. Zwei Vizeweltmeister-Titel für die Musikschule Gera. Tanzgala der Musikschule ist am 6. Juli im Theater Gera.

Für Luise Seidemann, Veronika Sheka, Angelina Silagin, Eva Koch und Luise Anna Groh hat sich die intensive Vorbereitung der letzten Wochen und Monate gelohnt.

Die Schülerinnen der Ballettklasse der Musikschule „Heinrich Schütz“ Gera kehrten mit vier Medaillen und einer sehr guten Platzierung von der diesjährigen Ballett-Weltmeisterschaft, die vom 21. bis 25. Juni 2023 in Prag stattfand, zurück.

Angelina Silagin (11) und Veronika Sheka (11) gewannen den Vizeweltmeistertitel in der Kategorie Kinder Duett, Angelina Silagin außerdem in der Kategorie Kinder Solo Ballett Repertoire. Luise Seidemann (11) ertanzte sich die Bronzemedaille in der Kategorie Kinder Solo Nationaltanz.

Das hervorragende Ergebnis der Geraer Tänzerinnen und damit auch ihrer Tanzpädagogen Elvira Irmatova und Igor Irmatov, rundeten Eva Koch (15) und Luise Anna Groh (17) mit starken 80 Punkten und einem 4. Platz in der Kategorie Junioren Duett Nationaltanz ab.

Eva und Luise verpassten durch einen verlorenen Schuh knapp das Podest. Die erfolgreiche Teilnahme der Tänzerinnen ermöglichten auch der Verein Kinder Bewegen Gera sowie Sponsoren

Die fünf Schülerinnen und die Ballettklassen der Musikschule werden sich am Donnerstag, 6. Juli, um 18 Uhr im Theater Gera vorstellen. Einige wenige Restkarten gibt es noch.