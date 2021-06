Ballettgala startet Freitag in Gera

Gera. Das Theater Altenburg-Gera meldet sich zurück. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Das Theater ist wieder da. Auf der Open-Air-Bühne neben dem Theater Gera, direkt vor der Bühne am Park, wird die Sommersaison 2021 mit der Ballettgala „TanzLust“ am Freitag, 4. Juni um 19.30 Uhr eröffnet.

Das Thüringer Staatsballett präsentiert Choreografien von Silvana Schröder, Nils Christe und Michel Fokine in einem Querschnitt aus Höhepunkten beliebter Ballettabende wie „27“, die „Rote Bank-Reihe“, „Waiting Room“ und mehr. Dynamische Schritt- und Sprungkombinationen fesseln durch technische Präzision, Ästhetik und Ausdauer.

Neben diesen zeitgenössischen Choreografien laden Tanzinterpretationen zu Werken von Ennio Morricone (Once upon a Time in America), Camille Saint-Saëns (Der Karneval der Tiere) und Henryk Mikołaj Górecki (3. Sinfonie) zum Träumen ein. Auch humorvolle Neuinterpretationen von Auszügen des klassischen Repertoires wie „Schwanensee“ oder „Romeo und Julia“ seien geplant. Auf schwungvolle Soli, ausdrucksstarke Duette oder kraftvolle Gruppenkonstellationen können sich Zuschauer freuen.

Weitere Termine in Gera: Sa. 5. Juni 2021, 19:30 / So. 6. Juni 2021, 14:30 / Fr. 2. Juli 2021, 19:30 / Sa. 3. Juli 2021, 19:30 / So. 4. Juli 2021, 14:30 / Fr. 9. Juli 2021, 19:30 / Sa. 10. Juli 2021, 19:30 / Fr. 23. Juli 2021, 19:30 / Sa. 24. Juli 2021, 19:30

Karten ab 1. Juni unter Telefon: 0365/8279105 oder online unter www.theater-altenburg-gera.de