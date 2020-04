Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bank an Trebnitzer Wanderweg gestohlen

Am Sonnabend verschwand eine Sitzbank an einem Wanderweg im Geraer Ortsteil Trebnitz. Nun hoffen ihr Erbauer und die Einwohner des Ortes, das jemand die neue Errungenschaft in fremden Händen erkennt.

Vor sechs Jahren hatte Rolf Karius, der heute 67-jährige Trebnitzer, die Bank gebaut und südlich des Ortes am Wanderweg errichtet. Dieser folgt dem ehemaligen Bahndamm der Wuitz-Mumsdorfer-Eisenbahn. Das markante an der Bank sind ihre Füße. Sie bestehen aus blauen ummantelten Rohren. Sie seien Abfall von der Autobahnbaustelle. Seit die Sitzgelegenheit am Weg zum Globus-Markt steht – sowie eine baugleiche an anderer Stelle im Ort – mäht Rolf Karius die Rasenflächen um seine aufgestellten Bänke selbst. Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr habe er auch diese Fläche noch einmal mit der Sense gepflegt. Am Nachmittag stand die Bank nicht mehr an ihrem Platz. Davon erfuhr er von einem Trebnitzer, der auf seinem Spaziergang an der Stelle vorbeikam.

„Uns ärgert dieser Diebstahl“, erklärt Achim Prager, Mitglied des Ortsteilrates und Vorsitzender des Jugendclubs Trebnitz. „Vor allem erscheint das Engagement unserer Einwohner sinnlos, wenn solche Taten am hellichten Tag so frech durchgezogen werden“.