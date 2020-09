Banner in Gera wieder zu sehen

Seit einigen Jahren betreut der Verein Kunstzone Gera die Gestaltung der Banneranlage am Saller Carré in der Reichsstraße, Ecke Christian-Schmidt-Straße. Besonders wichtige Banner wurden aufgehoben, um sie später einmal wiedereinzusetzen.

Nun wurde an der gartenseitigen Fassade am Mohrenplatz 1 in Untermhaus eine Möglichkeit geschaffen, diese temporär wieder „auferstehen“ zu lassen. „Einerseits wird die desolate Fassade kaschiert, andererseits bekommt der Garten, in dem traditionell die Eröffnungen stattfinden, eine thematische Aufwertung“, sagt Sven Schmidt von der Kunstzone.

Auftakt sollte unbedingt ein Bezug zu Otto Dix sein, liegt doch die Galerie gegenüber seines Geburtshauses. Zudem erinnert das Banner auch an den verstorbenen Geraer Künstler Christian Lüttich. Wenige Monate vor seinem Tod hatte Lüttich den dargestellten Entwurf eingereicht. Dieser hing als Banner 2011/2012 neben sechs weiteren zum Thema „Für Otto“ am Saller Carré.

Mit diesem Auftakt möchte der Verein einen neuen Wechselpunkt zum Thema Gegenwartskunst im öffentlichen Raum schaffen.