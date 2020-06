Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauarbeiten für das Liebe-Gymnasium gestartet

Für das Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium wird gebaut: An der benachbarten Plattenbauschule Trebnitzer Straße 20 aus dem Jahre 1974 haben die Abbrucharbeiten begonnen. Ein Gebäudeteil des seit 16 Jahren leerstehenden Objektes wird derzeit zurückgebaut, das heißt an den Seiten über alle vier Etagen eingekürzt. Für entsprechende Baufreiheit wurde Anfang des Jahres der Wildwuchs auf dem Gelände beseitigt und der Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“ verlegte neue Wasser- und Abwasseranschlüsse.

Platzkapazität erweitern

Mit der energetischen Sanierung soll die Platzkapazität des Liebe-Gymnasiums erweitert werden - von zurzeit maximal 530 auf künftig bis zu 600 Schüler. Aktuell unterrichten 50 Lehrer 514 Fünft- bis Zwölftklässler. Laut Frank Rühling, Leiter des Amtes für Bildung, sei die Kapazitätserweiterung erforderlich, um den wachsenden Bedarf an Schülerplätzen zu decken und den steigenden Ansprüchen an differenzierten Unterricht zu folgen. Mit dem Teilrückbau und durch die Komplettsanierung des Baukörpers sollen acht Klassenräume, vier zusätzliche Kursräume, acht Fachunterrichtsräume - je zwei für Biologie, Physik, Geografie und Musik sowie ein Lehrerzimmer entstehen. Ziel ist es zudem, die Räume nicht mit traditionellen Kreidetafeln, sondern mit multimedialen Arbeitsmitteln zu bestücken. Ein Fahrstuhl sichert Barrierefreiheit.

Schulleiter Ralf Zöller weist indes darauf hin, dass es bei der aktuellen Schülerzahl am Gymnasium keine Einschränkungen für die Schüler gab aufgrund baulicher Unzulänglichkeiten. Die Stundenplanung erfolge so, dass der reguläre Schulbetrieb uneingeschränkt möglich sei. Aktuell nutzt die Schule ausschließlich das ältere Schulgebäude Trebnitzer Straße 18. Dieses Haus aus dem Baujahr 1956 entlang der Kurt-Keicher-Straße gehört zum Denkmalensemble Mendelssohnweg-Trebnitzer Straße 18. Auch das soll in einem weiteren Schritt weiter modernisiert werden. Das Hauptgebäude des Gymnasiums war bereits 2002 innen und 2011 energetisch saniert worden. Voraussichtlich 2022 wird ein Behinderten-WC im Erdgeschoss entstehen, erhalten die Unterrichtsräume Blendschutz und Akustikelemente. Außen soll ein Fahrstuhl für mehr Barrierefreiheit angebaut werden.

„Aufgrund der Corona-Situation haben wir im März zwar eine Haushaltssperre verhängt, aber sie hat nichts mit unseren Investitionen zu tun. Hinsichtlich der Finanzierung konnten wir all diese planmäßig starten“, so Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) zum Baustart. Allerdings sei es mit Corona nicht leichter geworden, entsprechende Baufirmen zu finden. Für die Maßnahme werden 6,6 Millionen Euro investiert - davon sind 1,8 Millionen Euro an Eigenmitteln aus dem Stadthaushalt. Mit 4,8 Millionen Euro unterstützt der Freistaat aus dem Schulinvestitionsprogramm.

Für den Rückbau sei überlegt worden, ob alternativ noch eine Etage des Gebäudes weicht und das Objekt dafür insgesamt stehen bleibt. „Aus architektonischen Gründen haben wir uns dann entschlossen, das Haus in seiner Höhe stehen zu lassen. Ebenso aus wirtschaftlichen Gründen, denn so muss das Dach nicht noch einmal gebaut werden“, erklärte Sven-Gunnar Diener, Leiter des städtischen Amtes für Hochbau und Liegenschaften. Ebenso habe man alternativ einen Neubau erwogen, sich jedoch nach der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die Komplettsanierung des bestehenden Objektes entschieden. Neben den Abrisskosten für das gesamte Gebäude hätte man die Kosten für den neuen Rohbau gehabt. „Wir entkernen jetzt von innen. Der Keller wird für die Abbruchtätigkeiten entsprechend stabilisiert. Rund um das Gebäude beginnen die Abdichtungsarbeiten“, beschreibt Birgit Riedel, eine der Projektverantwortlichen aus dem Amt für Hochbau und Liegenschaften die Arbeiten.

Der Plattenbau hat eine wechselvolle Schulgeschichte hinter sich: Bis 1989 diente es als Allgemeinbildende Polytechnische Oberschule, danach war es 1990/91 kurzzeitig Gymnasium und bis 2004 Grundschule.