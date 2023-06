Baubeginn am Bankwitzwehr

Weida. In Weida wird die Durchgängigkeit an der Weida wieder hergestellt.

Wie die Thüringer Landgesellschaft (ThLG) in einer Pressemitteilung schreibt, wird nun mit dem Bau am Bankwitzwehr in Weida begonnen.

„Entsprechend der seit dem Jahr 2000 geltenden EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) werden auch in Thüringen natürliche Gewässerverläufe und -strukturen wiederhergestellt und Querbauwerke durchgängig gestaltet. Dies dient vorrangig dem Ziel, die Wanderbewegung der Fischfauna und anderer aquatischer Lebewesen wieder zu ermöglichen“, heißt es vonseiten der ThLG.

Vier Wehre in Umgestaltung

Dieses mit der EG-WRRL verbundene Ziel, einen guten ökologischen Zustand der Gewässer zu erreichen, soll in Weida durch die Umgestaltung von Wehren erreicht werden. Betroffen sind das Bankwitz­wehr oberhalb der Brücke im Zuge der Bundesstraße 175, das Wehr Weida am Ende der Pfortenstraße, das Katschmühlenwehr unterhalb der Brücke Gräfenbrücker Straße sowie das Wehr unterhalb der Bahnbrücke am südlichen Stadtrand zwischen den dortigen Kleingartenanlagen.

Die Aufgaben als Bauherr der benannten Maßnahmen werden hierbei durch die Thüringer Landgesellschaft mbH im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) wahrgenommen. Mit den Leistungen für die Objektplanung ist das Ingenieurbüro IWST mbH, Erfurt, beauftragt.

In diesem Jahr ist die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Bankwitzwehr vorgesehen. Dafür wurden bereits im Winter die notwendigen Baumfällarbeiten an der Baustellenzufahrt ausgeführt. Gemäß Planung werden die Reste der alten Wehrschwelle, die auf die Gewässersohle aufgesetzt war, beseitigt. Damit liegt die neue Gewässersohle etwas tiefer, was das Hochwasserrisiko in diesem Bereich verringert. Der Mühlgraben ist schon seit vielen Jahren verlandet. Am rechten Weidaufer im Einlaufbereich sind noch Mauern und Armaturen zu erkennen. Diese werden entfernt. An ihrer Stelle wird eine natürliche Böschung profiliert. Durch die Gestaltung des Flussbettes mit wechselseitig angeordneten Steinbuhnen ergibt sich ein abwechslungsreicher Lauf des Gewässers. Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens wird in den folgenden Jahren noch das Katschmühlenwehr ökologisch durchgängig gestaltet.

Am Wehr Weida und Wehr unterhalb der Bahnbrücke wurden die Bauarbeiten bereits im Jahr 2022 abgeschlossen.