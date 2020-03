Baubeginn für Botanische Gasse in Gera verzögert sich

Noch unwirtlich sieht das Areal gegenüber des Botanischen Gartens aus. Zwei Stahlstäbe mit einer Kette verbunden, hindern, das Gelände als kostenlosen Parkplatz zu nutzen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit. Im Frühjahr vergangenen Jahres sollten hier die Bagger anrücken, um zwischen Stadtmauer und Nikolaiberg einen Wohnpark entstehen zu lassen. Bis jetzt ist nichts passiert. Gerüchte und Fragen kommen auf. Leser wollen wissen: Wurde die Fläche wieder verkauft? Ist die Firma pleite gegangen?

Auf Anfrage der Stadt heißt es, dass die Baugenehmigung für den Wohnpark 2018 erteilt wurde. Der Baubeginn liege im Verantwortungsbereich des Eigentümers. „Zu einem möglichen Verkauf haben wir keine Kenntnis.“

Alle Wohnungen sollenBalkon haben

An den im März vor zwei Jahren vorgestellten Plänen für das Projekt wird festgehalten, teilte nun Thomas Hubert, Geschäftsführer der Rodro GmbH & Co. Grundbesitz KG in Grünwald, mit. Auf der besagten Fläche soll nach wie vor ein modernes, leicht gegliedertes dreigeschossiges Gebäude mit Penthaus-Geschoss und 35 Wohneinheiten mit einer Nutzungsfläche von mehr als 3200 Quadratmetern entstehen. „Alle Wohnungen haben Balkon“, so Thomas Hubert.

Geplant wurden die Wohnungen, fünf davon rollstuhlgerecht, vom Geraer Architekten Ralph Schlimbach. Sie seien zwischen 60 und 130 Quadratmeter groß und sollen über drei Aufzüge erreicht werden, hebt der Rodro-Chef hervor. Ursache für die Verzögerung ist eine Baugrunduntersuchung, die nun vorliegt. Diese führte danach zu zeitaufwendigen Umplanungen, teilte der Investor mit.

Hier soll die „Botanische Gasse“ entstehen. Foto: Peter Michaelis

Der geotechnische Bericht erfordere eine tiefere Gründung, zum Beispiel mit Bohrpfählen, weil der Boden sehr inhomogen sei. Das bedeutet, er ist unterschiedlich zusammengesetzt. Der Gutachter legte nahe, den Bau eines zweiten Untergeschosses als Tiefgarage. „Diese Empfehlung wird durch den Architekten umgesetzt und in Kürze als Bauantrag eingereicht“, sagt Thomas Huber. Vorgesehen ist demnach, unter dem Kellergeschoss noch eine Tiefgarage zu bauen. Sie bietet 39 Stellplätze, einige davon mit einem Anschluss für E-Autos. Auf Vorschlag des Architekten soll dann die Zufahrt nicht von der Nicolaistraße wie einst angekündigt, sondern von der Greizer Straße erfolgen.

Treppenanlage wird öffentlich begehbar sein

„Wir machen aus der Not eine Tugend“, betonte der Rodro-Chef. „Wir können so den künftigen Mietern auch Tiefgaragenplätze mit drei Aufzügen zu den Wohnungen bereitstellen. Das erhöht zusätzlich die Attraktivität des innerstädtischen Wohnparks.“ Angedacht sei in einem zweiten Bauabschnitt, die Lücke in der Greizer Straße durch zwei Stadthäuser mit Wohnungen und einem Durchgang für die Botanische Gasse zu schließen. „Stadtplanerisches Herzstück“, bezeichnete Thomas Huber die Botanische Gasse. „Sie soll von der Nikolaistraße neben dem Wohnpark durch einen noch zu schaffenden Durchgang in der Stadtmauer in die Greizer Straße führen.“

Er versichert, dass die Gasse mit der Treppenanlage für jeden öffentlich begehbar sei. Deshalb stellt der Investor die Grundfläche kostenlos zur Verfügung. „Wir übernehmen die Kosten für den Bau. Fördergelder werden beantragt.“ Der Investor hofft, bei schneller Bearbeitung der neu eingereichten Pläne durch die Verwaltung, mit dem Bau im Frühjahr 2021 endlich zu beginnen.