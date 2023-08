Bauhaus-Tag in Gera gestartet

Gera. Den gesamten Sonntag über Zutritt zu außergewöhnlichen Architektur-Denkmälern in der Stadt.

Der 5. Geraer Bauhaus-Tag ist am Vormittag auf dem Marktplatz in Gera feierlich von seinem Schirmherren, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), eröffnet worden.

Shuttlebusse zu den Stationen

Den gesamten Tag über können Besucher Denkmäler aus der Bauhaus-Zeit in der Stadt Gera besichtigen, darunter den Industriebau in der Architektur von Thilo Schoder in der Wiesestraße, die Villa Hirsch und - neu im Programm - die Villa Mazur in der Ebelingstraße.

Zu den sieben Stationen fahren Shuttlebusse. Zur Eröffnung des Bauhaustages ist auch das diesjährige Stadtradeln in Gera eröffnet worden - mit der Bauhaustour des Radfahrclubs Solidarität zum Bauhaustag.