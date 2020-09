Bauhaus-Tag in Gera: Knapp 1000 zahlende Gäste und erfreulich viel Jugend

Gera. Die Veranstalter bekräftigen ihr positives Fazit der Veranstaltung am Sonntag in Gera – und blicken nun bereits wieder nach vorn.

Genau 983 zahlende Gäste genossen am Sonntag zum 2. Bauhaus-Tag in Gera die Architektur der Stadt in Verbindung mit Livemusik. Das konnte am Dienstagmorgen Heinz Roeske vom Veranstalter-Verein „Heimat Region Gera“ vermelden. „Dazu kommen noch jene, die ohne Eintritt nur der Musik lauschten und erfreulich viele Kinder und Jugendliche, für die bis 16 Jahre der Eintritt frei war.“