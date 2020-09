Bauhaustag in Gera: Noch Plätze frei fürs Hochhaus-Dach

Gera. Der zweite Bauhaus-Tag steigt am Sonntag in Gera. Eine Voranmeldung für das Sparkassen-Hochhaus ist noch bis Samstagabend möglich.

Am Sonntag, 6. September, steigt von 10 bis 17 Uhr der 2. Bauhaus-Tag in Gera unter dem Motto „Bauhaus trifft Musik“. Gäste können an acht Stationen in Gera über 20 Musiker und Formationen live erleben.

Für eine Station – den Handelshof der Sparkasse – ist eine Voranmeldung im Internet erforderlich. Die Führungen bis auf das Dach finden im 20-Minuten-Takt statt, pro Durchgang können jeweils 15 Erwachsene plus die zu ihnen gehörenden Kinder teilnehmen.

Einen Überblick, zu welcher Zeit noch wie viele Plätze frei sind, erhalten Interessierte auf der Anmeldungsseite. Voranmeldungen sind noch bis Sonnabend, 5. September, um 21 Uhr möglich, teilt Ingo Süß vom veranstaltenden Verein „Heimat Region Gera“ mit. Auch der Vorverkauf läuft noch, Bändchen zu je drei Euro (Kinder bis 16 Jahre frei) gibt es aber auch am Bauhaustag an allen Stationen.

Die zentrale Eröffnung ist um 10 Uhr am Markt, bereits ab 9 Uhr erklingt das Carillon und hat der Rathausturm für Besucher geöffnet.

Im Ticketpreis enthalten ist die Mitfahrt im Pendelbus zwischen den Stationen. Ermöglicht wird dies durch die finanzielle Unterstützung des Landes mit 4000 Euro Lottomitteln, für die sich der Verein „Heimat-Region-Gera“ bedanke. Der Verein danke jedem der über 20 Sponsoren, die den Tag ermöglichen.

Anmeldung fürs Sparkassen-Hochhaus: https://anmeldung.bauhaustag-gera.de