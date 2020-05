Baumstämme in Gera in Brand gesetzt

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende ihr Unwesen Am Wildacker in Gera getrieben. An zwei verschiedenen Tagen setzten sie mehrere bereits gefällte und zum Transport bereit gelegte Baumstämme in Brand und veranstalteten damit ein Lagerfeuer.

Folglich entstand an den gefällten Baumstämmen diverser Sachschaden. Das Lagerfeuer selbst wurde offensichtlich von den unbekannten Tätern selbst gelöscht. Die Feuerwehr musste keine größeren Maßnahmen mehr einleiten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zu den bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 bei der Geraer Polizei zu melden.

