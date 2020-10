Im künftigen Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr sowie des städtischen Bauhofs in Bad Köstritz werden derzeit die Innenräume ausgebaut. Am Rohbau wurden Öffnungen für Fenster und Tore geschaffen.

Bauprojekte in Bad Köstritz verzögern sich

Eigentlich sollten die 35 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Köstritz ihre Weihnachtsfeier im neuen Gebäude in der Bahnhofstraße abhalten können. So hatte Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU) es mal versprochen. Nun haben sich die Arbeiten am ehemaligen Supermarkt coronabedingt verzögert, sodass daraus nichts mehr wird.