Baustelle „wandert“ Montag weiter in die Geraer Talstraße

Blick auf die Straßenbaustelle Am Fuhrpark / Sachsenplatz in der vergangenen Woche.

Gera. Voraussichtlich bis Ende der Woche soll in der Talstraße gebaut werden. Was Verkehrsteilnehmer beachten müssen:

Ab dem heutigen Montag sollen die Straßensanierungsarbeiten der Firma Eurovia im Auftrag der Stadt Geraer in der Talstraße fortgesetzt werden. Dafür sei es notwendig, die Verkehrsführung im Abschnitt Enzianstraße bis Kreuzung Sachsenplatz, anzupassen. Deshalb wird die Talstraße in diesem Bereich für den Fahrverkehr gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung in der Eisenbahn- und Schmelzhüttenstraße wird für den Zeitraum der Maßnahme aufgehoben. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sollen bis 27. August dauern. Im Anschluss erfolgt die Straßensanierung in der Christian-Schmidt-Straße. Hierzu werde die Stadtverwaltung gesondert informieren. Das Geraer Tiefbau- und Verkehrsamt bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Beachtung der zeitweiligen Änderungen.

Die Straßenbauarbeiten im Abschnitt Am Fuhrpark/Sachsenplatz sollten am vergangenen Freitag fertiggestellt werden.